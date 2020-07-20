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Насчет вакцинации Путина несертифицированной прививкой от COVID-19 ответили в Кремле

Лилия Караева
20 июля, 2020 13:29
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса. Ранее сообщалось, что у российской элиты был доступ к вакцине с апреля.

Песков ответил «нет» на вопрос о применении вакцины Путиным. По мнению пресс-секретаря, «главу государства, наверное, несертифицированной вакцине не совсем хорошо подвергать», пишет РИА Новости.

Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. В них участвуют две группы добровольцев: военнослужащие и гражданские. Вакцину вводят в два этапа.

Агентство Bloomberg узнало, что некоторые российские топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены могли сделать прививку от коронавируса с апреля. На тот момент официально она не испытывалась на людях. В закрытой программе приняли участие несколько сотен человек. После введения вакцины некоторые отмечали повышение температуры и боль в мышцах, другие не замечали побочных эффектов.

темы
Владимир Путин
Дмитрий Песков
коронавирус
вакцина
1 мин