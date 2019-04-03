Налоговая революция неизбежна

Казна государства, взявшего на себя слишком много в своём стремлении забить закоеанскому Мике баки и наплодившего за народный счёт государевых дармоедов на региональном и федеральном уровне, похоже, трещит по швам.

Почти каждый россиянин чувствует сегодня это на своей шкуре.

Примерно такое предписание оплатить откуда ни возьмись взявшуюся пеню получил не только я, как индивидуальный предприниматель, но и четверо из семи моих знакомых, являющихся ИП.

Все эти люди своевременно подали декларации индивидуальных предпринимателей за 2018 год. И тут — на тебе! — никак не объяснённые пени (штрафы?) для ИП в 2019-м — то ли за просрочку по налогам, то ли за неуплату сборов.

Понимая, что с государством шутки плохи, люди покорно перечислили деньги в казну. Знакомые забыли/забили на данный неприятный инцидент. Оплатил и я, вспомнив старую китайскую пословицу о том, что собаке, которая бежит за тобой, пытаясь укусить, лучше бросить кость.

Но, вспомнив о том, что мои платежи индивидуального предпринимателя, взялся контролировать один из крупнейших онлайн-банков страны, разработавший автоматизированную систему ведения бухгалтерии для ИП, я направил в банк запрос. Что за дела?

— Всё чётко. Налоговую декларацию ИП мы проверили и подали в срок. Никаких просрочек у вас нет. Ни по налогам, ни по обязательным платежам. Обратитесь в ФНС, — таков был ответ моего банка.

За что же тогда начислили пеню?

Именно этот вопрос я задал налоговикам родного региона. И получил донельзя странный ответ.

Читаем внимательно.

Ни тебе «извините за ошибку», ни «вот вам деньги назад».

Лишь перечисление набора действий. Их я должен, бросив основную работу и бизнес, совершить, чтобы вернуть свои кровные (излишне уплаченные по вине охочего до моих денег государства назад).

Товарищи-предприниматели смотрят на меня осуждающе. «Зря связался! Они тебе еще припомнят эти 418 рублей. И про 40 копеек, тоже не забудут». Но ведь взыскали их с меня ни за что. По недосмотру, сбою в системе или просто произволу налоговой, возможно, имеющей негласное распоряжение всеми правдами и неправдами пополнять бюджет.

И заплатил я эту пеню/штраф в «Госуслугах», одним нажатием на клавишу своего компьютера.

А вернуть весьма непросто. Да чёрт с ними, с 418-ю рублями и даже с 40 копейками. Но как быть с азартным стремление государства урвать у тебя и твоих собратьев-предпринимателей «ну хоть сколечко»? Хотя бы на

десять литров 95-го бензина в машину депутата, цену на который обещают сдерживать продажей спиртного на АЗС (счастливой дороги, друзья)

в машину депутата, на который обещают сдерживать продажей спиртного на АЗС (счастливой дороги, друзья) газовый баллончик для полицейского, который этого депутата ревностно охраняет от нищающего на глазах народа

канцтовары для Минфина, где придумали, как обойти клятвенное обещание руководства страны не повышать налоги. Знамо как! —Включив в налоговое бремя неналоговые платежи.

Российский бизнес протестует?

Минфину начхать. Российское государство и его главный налоговый орган знают, как жить предпринимателям и бизнесменам России.

РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) буквально бросился в ноги к главе государства, умоляя его не включать сборы в Налоговый кодекс.

Иициатива Минфина направлена не против предпринимателей и бизнесменов. Она направлена против народа и — одновременно! — в защиту государственного аппарата страны, в которой этот народ живёт.

За всю историю России никогда — ни разу! — не было случая, чтобы государство и народ были едины. Государство истошно боролось за защиту интересов привилегированного класса. А народ, обманывал его, как мог и когда мог.

Как это работает?

Очень просто. Пока что Минфин настаивает на включении 6-ти неналоговых платежей. Это сбор с большегрузов «Платон», подать, распространяющаяся на операторов связи, утилизационный сбор, экологический, а также гостиничная пошлина и сбор за негативное воздействие на окружающую среду, критерия оценки которому сегодня нет.

Несмотря на рьяные протесты Торгово-промышленной палаты РФ, РСПП и других общественных организаций, Минфин проинспектировавший сборы, находящиеся сегодня под контролем различных ведомств, «инкорпорирует» их в Налоговый кодекс РФ 2019.

Если не будет бунта (настоящего, с выходом на Болотную и размахиванием плакатами перед носом у бойцов Росгвардии), то Министерство финансов России превратит в налоги все оставшиеся 199 неналоговых платежей.

Это ничуть не противоречит заявлению Антона Силуанова, который ещё в 2018 году, на прошедшем в мае Петербургском экономического форуме, жизнерадостно пообещал бизнесу «меры по повышению собираемости». Вряд ли министр финансов имел в виду сбор «случайных» 418 рублей 40 копеек с каждого российского ипэшника.

Речь шла как раз о повышении собираемости. А повышается в нашей стране собираемость методами, не сильно отличающимися от методов кровопийцы Ивана Грозного, которому в наше время ставят памятники особо скучающие по «сильной руке».

В старые времена (в отсутствие кодифицированных НПА по уголовному праву) вопросы «сбора налогов и пошлин» регулировались наказами. Они предусматривали за неуплату налогов «правёж» — битьё тонким прутом. И позор неплательщику грозил всенародный.

В эпоху глобальной цифровизации, когда неналоговые платежи вдруг становятся налогами, а значит ответственность за их неуплату возрастает до уголовной, «правёж» осуществляется иными методами.

Не заплатив по той или ной причине налоги предприниматель может быть привлечён по статье 199 УК РФ, согласно которой «в плечи летит» вовсе не двушечка. Максимальная санкция по этой статье — до 6 лет.

Предварит наказание парализующая твою работу блокировка счёта на неопределённый срок, а также арест твоего имущества, которым ты отвечаешь перед государством за свои прегрешения. Что делать? Сходи на Красную площадь, с перевёрнутой кепкой посиди. И — да! — коллекторам, пришедшим по твою душу в связи с неуплатой по счетам, открыть дверь не забудь.

И это в то время, когда мы пытаемся сделать страну «привлекательной для бизнеса». Какая ж тут привлекательность, если вчера налоги обещали не повышать, а сегодня народ обдурили и превратили в налоги то, что налогами никогда не являлось.

Можно, конечно, вспомнить про США, где в некоторых штатах аналогичное наказание куда более сурово. И налоги, как нам вещают с экранов ТВ, там куда выше. Так ли это?

Это не так. Если подсчитать, сколько налогов и сборов платят россияне, то получается 48 копеек с каждого заработанного рубля.

Мы живём в стране с беспрецедентной — варварски высокой! — налоговой нагрузкой, где инструменты, предназначенные для оздоровления экономики вовсю используются госорганами для рейдерских захватов в Москве и других уголках необъятной Родины.

Налоговая нагрузка каждого гражданина РФ скрыта от наших глаз, словно радиация. Она неизвестна никому. Мы ведь не являемся сами себе налоговыми агентами, как, например, граждане США. Налоги и сфера их маршрутов после уплаты нами — это терра ингогнита для всех людей, живущих в России. Вы знаете, на что идут, в действительности, налоги? Я нет. И никто, кроме власть предержащих, этого не знает.

Подозреваю, что, как и при Иване Грозном налоговая нагрузка россиян идёт на окормление паразитов-бояр, государевых бездельников, а также защищающей их опричнины, готовой превращать в «сочную отбивную» тех, кто во всеуслышание говорит, что на налогах и сборах россиян (не только бизнесменов и предпринимателей) они откровенно зажрались, обеспечив имениями в Одинцовском районе и счетами в офшорах потомков до седьмого колена.

Россияне платят столько, сколько платят в самых цивилизованных странах Северной Европы. Однако для того, чтобы сравнивать Россию с Европой и Соединёнными Штатами, нужно не морочить нам голову россыпью патриотических ужимок от представителей власти и феноменальных ТВ-пропагандистов, а сначала обеспечить «народу-победителю» уровень жизни его бывших «врагов» из ФРГ и бывших «союзников» из США. Все они имеют сегодня возможность колесить на старости лет по миру, а не довольствоваться «комфортным отдыхом» в дворовом нужнике.

Если кто забыл, напомним, что сегодня, не имея удобств, в нужниках отдыхает каждая четвертая российская семья.

Но вернёмся к налогам, которые мутируют из вчерашних сборов. Быть может, этот гениальный ход экспертов из Минфина приведёт к тому, что пенсии поднимут не на 89 рублей, а на целых 100? Честь и хвала пенсионерке Ярославе Фроловой, которая на добавленную ей к пенсии без малого сотню купила и отправила в Министерство труда своего региона верёвку и мыло.

Но нет. Тешить себя надеждой рано. Санкции, которыми обложена наша страна, превратившаяся в изгоя, не будут преодолены, а российские пенсионеры на Кипр в массовом порядке нынешним летом отдыхать не уедут.

В любом учебнике по экономике сказано, что в период стагнации налоги не повышают, а снижают. И уже, тем более, не вводят новые. Смысла в «нововведениях» нет, потому что никому еще не удавалось годами не платить утилизационные и экологические сборы. Подтверждение этому простое: сумма неналоговых сборов за 2018 год составил 318 млрд рублей.

Какой же смысл во всём этом?! Всё платится. Всё работает. Казна пополняется. Депутаты, чиновники, опричнина? Вроде не голодают. Может, дело в том, что пора навести порядок в вопросах экологии – наследия для наших детей?

Какой цинизм!

Заботой о детях не стесняются прикрывать свои истинные цели только «великие комбинаторы». Опомнитесь: в стране до сих пор не создана единая методика оценки негативного воздействия на окружающую среду. За что вы вознамерились взымать налог?

Смысл во всём этом, похоже, всё тот же. «Повышать собираемость», стращая бизнес тем, что в отношении тех, кто не захочет платить новые 206 налогов (именно столько сегодня имеется неналоговых платежей в РФ) будет применён «правёж» в рамках 199-й статьи УК РФ.

И не нужно думать, что, если предложения Министерства финансов о включении всей «палитры» неналоговых платежей в Налоговый кодекс России будут реализованы, пострадает только предпринимательство и бизнес.

Пострадают, прежде всего, люди. Потому что операторы связи, туроператоры, грузоперевозчики и вообще все, кого коснутся «инновации» Минфина, своего не упустят, включив нам совершенно другие цены.

Уж коль казна пуста, может, зайти с другой стороны? Перестать кошмарить бизнес, а провести санацию госорганов, в том числе, министерств и ведомств, представительных и законодательных органов власти, сопоставив доходы обитателей этих учреждений с доходами «плебса» и — собравшись с духом и крестясь! — сократить поголовье паразитирующих на русском народе дармоедов.

Но практика показывает, что радикальные меры такого рода приводят в российские верха «новых шариковых», хватка у которых пуще, чем у прежних. А лик страшнее.

Такая у нас, к величайшему сожалению, история.