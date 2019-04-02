ДОМ.рф и другие федеральные рейдеры

Если количество россиян, облапошенных по одному и тому же принципу, начинает расти в геометрической прогрессии, если женщины, дети и старики начинают опускаться на колени с влажными от слёз глазами, обращаясь к одному из самых влиятельных людей на Земле, российская власть не может оставаться безучастной.

Ведь это значит, что какая-то из сфер сравнительно честного и, главное, безнаказанного отъема средств у населения эффективно работает «мимо кассы». Мимо казны, ключевая часть которой начинает мало-помалу сосредотачиваться в офшоре. Для упорядочения этого процесса необходимо создать наделённый самым широким спектром полномочий федеральный надзорный и карательный орган. Читай — структуру, которая положит конец этому вопиющему беспределу, и сделает так, чтобы деньги обманутых россиян осели не в карманах у прохиндеев, а на счетах нужных людей.

В последние годы число обманутых дольщиков сначала сравнялось с количеством жертв финансовой пирамиды МММ, а затем покрыло этот печальный показатель с лихвой.

Правительство среагировало на это созданием очередной загадочной структуры под названием Дом.рф. Возглавил её 36-летний Александр Плутник, ранее являвшийся правой рукой первого вице-премьера Игоря Шувалова, что, в общем-то, целиком и полностью соответствует многовековой кадровой традиции Руси — расставлять по ключевым постам проверенных людей. Поддерживать, так сказать, воспетые Марио Пьюзо и другими замечательными беллетристами традиции клановости.

Бюджет Дом.рф исчисляется миллиардами рублей. Официальные задачи, стоящие перед существующим с 1997 года ведомством, сводятся к весьма благой цели — появлению на рынке недвижимости экономически выгодных для жителей нашей страны предложений.

На деле АО «Дом.рф,» 100% акций которого принадлежит Правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, это своего рода «федеральный смотрящий» по застройщикам. Согласно уставу, он имеет право

контролировать застройщиков

банкротить их в тот момент, когда это станет необходимо

распоряжаться их средствами, как заблагорассудится, не отчитываясь в этом перед потерпевшими.

Вы неудачно вложились в строительство квартиры в жилом доме? Хотели недорого приобрести нежилое помещение для развития эффективного бизнеса? Ваши средства умыкнули, а «эффективный бизнес» сделан на вас теми, кто не первый год зарабатывает на «доверчивых буратинах» в Стране Дураков? Не спешите лезть в петлю и мешать движению общественного транспорта, бросаясь в час пик под колёса поездов.

Именно Дом.рф и никакая другая организация в России

берёт средства из федерального бюджета

достраивает замороженные проекты, компенсируя страдания граждан, которые вложились в строительство и остались с кучей набранных кредитов у демонстративно залитого кем-то пару лет назад фундамента.

Федеральная структура АО «Дом.рф» защищает интересы граждан интересными методами. Оставшиеся с носом бизнесмены, которые рассчитывали получить для развития своего бизнеса нежилые помещения, могут спать спокойно. Достроенные помещения «Дом.рф» продаст, зачислив вырученные средства… нет, не на их, а на свой счёт.

В числе обманутых дольщиков коммерческой недвижимости есть те, кто успел каким-то чудом оформить в собственность недостроенные помещения. Юристы «Дом.рф» приглашают их в суд, где потерпевшие убеждаются в том, что обманувший его застройщик поступил сравнительно порядочно.

Дом.рф виртуозно довершит процессе экспроприации честно заработанных и вложенных средств в судебной инстанции, не обратив внимания на днюющих и ночующих у стен офиса Дом.рф на Воздвиженке дольщиков нежилой недвижимости.

Банкротство Urban Group

Об этой строительной компании, основанной Александром Долгиным 12 лет назад, в 2018 году не услышал только ленивый. Примерно в середине прошлого лета юридические лица компании были признаны банкротами, а подключившееся к решению вопроса Правительство разработало целую «дорожную карту» для восстановления попранных прав дольщиков.

Вот только кто эти права попрал? Вопрос не из лёгких. Ещё в мае 2018 года Urban Group полным ходом вела строительные процессы, пока не случилось страшное. Компания оказалась в поле зрения Государственного фонда защиты дольщиков. Он предъявил Urban Group уклонение от перечисления компенсационных взносов.

В процессе судебных заседаний неожиданно выяснилось, что взносы застройщик, всё же, платил. Однако компания была признана банкротом, несмотря на то, что формальный повод, за который ухватился Госфонд, рассыпался на глазах.

Скорость, с которой была обанкрочена компания, бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. Это произошло в течение 1 дня, хотя процедура банкротства традиционно длится не один месяц, а порой затягивается на годы.

Тут и там звучали голоса о том, что компания угодила в наработанную схему-капкан структуры, которая имеет «на подхвате» и персонального застройщика, и своего аккредитованного арбитражного управляющего. Но при этом ни перед кем не отчитывается о своих планах и целях. И не обязана по закону. Эдакий регулятор строительно-ипотечных процессов Всея Руси. А-ля ЦБ РФ!

Будет ли достроена жилая или нежилая недвижимость и восстановлен статус-кво? Обществу это неизвестно. Зато известны интереснейшие факты.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который под надуманными предлогами банкротил Urban Group и другие нерадивые компании, и фонд, черпающий из бездонного федерального бюджета средства на «достройку» осиротивших объектов — одна структура под руководством бывшего статс-секретаря Игоря Шувалова. Встречаем! Александр Плутник.

Человек с фамилией «по Гоголю»

Под его руководством одно подразделение компании «рубит головы» застройщикам, а другое — берёт средства из казны под благовидным предлогом заботы о гражданах, валяющихся у власти в ногах и речитативом повторяющих мантру «Путин помоги! Нам нужна наша квартира!».

Многочисленные вопросы, возникающие у дольщиков как жилой, так и нежилой недвижимости, игнорируются властью. Люди хотят знать: когда начнётся стройка? В какие сроки она будет завершена? Чьими руками она будет проводиться? На каких условиях это будет происходить?

Дай ответ Русь-тройка!

Не даёт ответа. Но это ладно.

От навязчивой защиты своих прав федеральной структурой Дом.рф, методы которой, скажем так, далеки от эталона прозрачности, не сумели уйти многие. Не только те, кто связал жизнь и судьбу, с Urban Group, чей экс-владелец вынужден скрываться от розыска за пределами Отечества.

В прицеле дочернего банка «Дом.рф» оказалась и некогда крупнейшая строительная компания Су-155. Ныне, как вы понимаете, банкрот.

История краха предприятия «Су-155», принадлежавшего депутату Мосгордумы Михаил Балакину, экс-кандидату в мэры Москвы, уходит корнями в 2015 год, когда Игорь Иванович Шувалов выступил с более чем решительной инициативой предоставить государственной кредитно-финансовой организации «Российский Капитал» средства на достройку заброшенных и недостроенных объектов.

Банк «Российский капитал» пребывает в состоянии вечной санации с 2009 года. В 2015 году его возглавлял бывший руководитель «Банка Москвы» («линейка» ВТБ) Михаил Кузовлев.

Очень интересное сочетание фактов:

банк, работающий в режиме нескончаемого «оздоровления»

руководитель, снискавший славу федерального рейдера.

Как известно, санация банка в РФ (пусть одного из самых престижных и надёжных) всегда пахнет его преобразованием в радикально иную структуру. За примерами далеко ходить не надо. Взгляните на «Промсвязьбанк» «до и после».

У «Российского капитала» судьба уникальна. Его оздоровили настолько, что «хворающий банк» превратился в мегасанатора. Прям как в сказке! Затем, решением Д.А. Медведева, на базе этой кредитно-финансовой организации был создан всероссийский ипотечно-строительный банк. В конце 2018 года он сменил вывеску став называться «Банк Дом.рф».

Такой сложной и запутанной структуры, которую имеет доброе буквосочетание Дом.рф, в России ещё нужно поискать. Взять хотя бы донельзя мутную историю с вовлечением в схему наклёпанных девелоперских компаний («РК-Инвест», «РК-Актив», «РК-строй»). К этой схеме добавим банк «Российский капитал», который за 10 лет истошного санирования получил порядка 100 млрд рублей из бюджета.

Давайте подумаем

К чему вплетать в структуру, которая, если следовать здравой логике, должна стать своего рода службой спасения для проблемных строительных предприятий, заведомо проблемный банк?

Известная «подсечка сверху»

Выбирается уязвимая кредитно-финансовая организация, которой регулятор предъявляет «заказные претензии». В банке, который выбран жертвой, необходимо задекларировать имеющуюся «систему изъянов и брешей» —«Там есть проблемы! Нужна санация!» — а затем предстоит «запитать» от неё вовлечённые в схему вывода средств компании.

Как это работает?

Банк выдаёт кредиты юрлицам. Они не возвращают их. Но рано или поздно возникает закономерный вопрос. Где же эти деньги?

Как где? Банк-то санируемый. Проблемный. Заботливое российское государство с целью оздоровления вдувает в него сумасшедшие средств для того, чтобы оздоровить его (и, повторимся, так происходит 10 лет кряду). А банк, словно дырявый воздушный шарик, упускает «надутое». Разве можно его обвинять в этом? Конечно же, нет. Вы же не станете глумиться над больным дизентерией, коль он ходит под себя. Рано или поздно и человек, и банк обязательно оздоровится!

Итак, приток денег в банк осуществляется под благовидным предлогом нескончаемой санации. А отток — под предлогом кредитования.

В «Роскапитал» не возвращена 1/3 заимствованных аффилированными компаниями средств. То есть, 23 млрд живых российских рублей. Треть миллиарда долларов, для тех, кто привык оценивать ущерб, нанесённый отчизне в более твёрдой валюте.

Куда, спрашивается, смотрит Центробанк? Где решительные меры регулятора, который безмолвно наблюдает, как проблемный банк превращается в мегасанатора. Ситуация поистине комедийная! До такого не додумался в своё время даже Леонид Гайдай. «Банк-двоечник» занимается спасением других «банков-двоечников», словно проблема может решиться, если все ущербные с точки зрения регулятора кредитно-финансовые организации будут собраны на одном дырявом судне.

ЦБ РФ не принимает никаких мер. Хотя лишение лицензий других банков производится с потрясающей воображение оперативностью и частенько под надуманным предлогом.

Бюджетные деньги летят в тартарары. И где находятся эти тартарары мы прекрасно знаем. Кипр, Виргинские острова всех юрисдикций, Сейшелы и другие интересные офшорные зоны.

Федеральные рейдеры

Люди, имеющие непосредственное отношение к процессам сегодня истово работают на благо державы, за которую обидно нам, но, похоже, не им. Игорь Шувалов, покинув пост первого вице-премьера 24 мая 2018 года, занял должность председателя Внешэкономбанка.

Его первым заместителем стал бывший глава «Роскапитал» Михаил Кузовлев. Что интересно?

В его бытность главой «Роскапитала» мегасанатор подверг репрессиям небольшой банк с интригующим названием «Пойдём» (хорошо, что не «Пойдём, выйдем!»).

Финансовое оздоровление было настолько успешным, что в числе совладельцев банка сегодня фигурирует фамилия… «Кузовлев».

Совпадение, наверное. Хотя новоиспечённый банкир тоже родился в городе Красногорске, как и Михаил Валерьевич, один из заместителей которого — Марат Оганесян — являвшийся старшим вице-президентом «Российского капитала» с 2016 года стал резидентом «Крестов».

Марату Мелсовичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в процессе строительства футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. Гражданин Оганесян чистосердечно сознался, что поддался искушению, заключал контракты со своими структурами и занимался выводом средств.

Его кресло в банке с новой вывеской «Дом.рф» занял бывший губернатор Тамбовской области Олег Иванович Бетин. О временах, когда он возглавлял Тамбовскую область, лучшие мастера детективного жанра, воспевшие в своих творениях эпоху лихих 90-х, могли бы написать не один роман.

При этом самую успешную из строительных компаний банка, непосредственно связанную с «достроем» разорившейся (или отжатой?) «Су-155», возглавляет его родной сын Вячеслав Олегович Бетин. Семейный подряд (филигранно отточенную спайку взаимодействия родственников, которая эффективно работала еще в Тамбовской области), можно было бы назвать более чем сомнительной, как и действия куда более высокопоставленных персон этой уникальной истории.

Но в стране, где мы живём, преступление, может быть названо, преступлением, кумовство кумовством, коррупция коррупцией, обнал и вывод в офшор грабежом родного государства и народа, только если нижестоящие не поделились со стоящими выше. Во всех остальных случаях это называется «освоение средств», построение цепочки эффективного менеджмента и, конечно же, поиск инновационных методов сотрудничества.

Такая история.