Накануне приезда Зеленского в Донбасс ВСУ обстреляли территорию ЛНР

Политика

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Украинские силовики 22 июля обстреляли жилой район села Знаменка, подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ открыли огонь из БМП-2. Во время обстрела было выпущено по территории села двадцать снарядов. В результате поврежден жилой дом, информация о пострадавших уточняется, пишет «РИА Новости».

Президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга совместно посетят Донбасс 23 июля.

Об этом ранее заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии. «Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне», - заявил украинский лидер.