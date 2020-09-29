Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Наглая ложь: Турция и Азербайджан отрицают атаку армянского Су-24

Анастасия Красильникова
29 сентября, 2020 17:56
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Анкара опровергает заявление Минобороны Армении о том, что её истребитель F-16 сбил армянский Су-24, пишет агентство Bloomberg.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркивает, что утверждения Еревана «совершенно неверны». Отрицает атаку и Минобороны Азербайджана.

Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе. После этого турецкий истребитель F-16, по заяввлению армянской стороны, сбил её Су-24. В результате атаки пилот погиб.

темы
Турция
Армения
Азербайджан
1 мин