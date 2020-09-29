Фото: Pixabay

Анкара опровергает заявление Минобороны Армении о том, что её истребитель F-16 сбил армянский Су-24, пишет агентство Bloomberg.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун подчеркивает, что утверждения Еревана «совершенно неверны». Отрицает атаку и Минобороны Азербайджана.

Ранее МИД Турции заявил о готовности поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе. После этого турецкий истребитель F-16, по заяввлению армянской стороны, сбил её Су-24. В результате атаки пилот погиб.