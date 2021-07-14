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Политика
«Нафтогаз» предрек остановку «Северного потока-2» из-за американских санкций
14 июля, 2021 04:01
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Gazprom/Instagram.com
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что российский газопровод «Северный поток-2» будет остановлен из-за американских санкций против Москвы.
По его словам, ограничительные меры обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям. Витренко считает, кто от проекта исходит «опасность» не только для Европы, но и «для всего свободного мира», сообщает Lenta.ru.
Как ранее заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, «Северный поток — 2» не будет завершен. По его словам, от строительства неизбежно пострадает Украина.
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