Достроен не будет: Украина отказался верить в реальность проекта «Северный поток-2»
Российский проект «Северный поток — 2» не будет завершен. Такое заявление сделал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, отказавшийся верить в очевидное.
На брифинге с премьером Литвы Ингридой Шимоните он сказал, что «слышны утверждения» о завершении проекта, хотя оснований так говорить нет.
Шмыгаль подчеркнул - от строительства неизбежно пострадает Украина, поскольку Россия снизит объемы транзита газа. Еще один минус российского проекта - угроза безопасности не только отдельно взятого государства, но и всей Европы.
В связи с этим премьер призвал Литву присоединиться к противодействию проекту. Шимоните пообещала приложить усилия для снижения негативного воздействия «Северного потока — 2», сообщают «Известия».
В июне стало известно, что России осталось проложить 100 километров газопровода. Страна рассчитывает достроить его до конца года.