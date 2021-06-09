Надежд на фотографии нет: Россия обвинила США в сокрытии очень важных фактов о катастрофе MH17
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о категорическом отказе США предоставить факты «колоссальной важности» по делу о крушении Boeing в Донбассе. Речь идет о спутниковых снимках июля 2014 года.
Выступая на форуме «Примаковские чтения», Лавров сказал: «На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт... То есть колоссальной важности факты утаиваются».
Слова министра приводит ТАСС.
Накануне суд огласил результаты экспертизы останков пилота рейса MH17. Вскрытие указало на взрыв извне.
Напомним, самолет «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года он потерпел крушение в Донецкой области. Погибли 298 человек. В крушении обвиняют троих россиян и украинца.