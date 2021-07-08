Наделал шуму и ушел по-английски. Британский эсминец Defender покинул Черное море
Попытавшийся нарушить российскую границу и спровоцировавший скандал, британский эсминец Defender покинул Черное море. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
6 июля эсминец находился в Гибралтарском проливе, а сейчас судно уже дошло до британской базы у выхода в Атлантику, сообщает телеграм-канал «RT».
Напомним, 23 июня Defender вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент в Крыму. Однако после предупредительного залпа корабля береговой охраны и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб эсминец повернул обратно.
Ранее капитан эсминца Винсент Оуэн прокомментировал инцидент с российскими кораблями, который произошел в Черном море.
Оуэн сообщил, что инцидент у берегов Крыма стал первым случаем за его 21-летнюю карьеру, когда он оказался так близко от российских кораблей. Он предположил, что предупредительный огонь вел один из кораблей береговой охраны.