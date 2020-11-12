Над Нагорным Карабахом и Арменией объявлена «no fly zone»

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Воздушное пространство над Нагорным Карабахом контролируется силами ПВО Армении, Карабаха и ВКС России. Об этом заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Таким образом Степанян отреагировала на сообщения о полете разведывательно-ударного турецкого беспилотника. Она подчеркнула, что воздушное пространство Армении и Арцаха является закрытой для полетов зоной. Исключение составляют полеты авиации российской и армянской сторон, а также гражданских самолетов по зарегистрированным маршрутам, пишет «RT».

Карабах был и остаётся армянским. Об этом в интервью «Русской планете» заявил советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Он также рассказал о том, какая обстановка сейчас в НКР, российских миротворцах на линии соприкосновения, необходимых изменениях во власти Армении.