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Над Нагорным Карабахом и Арменией объявлена «no fly zone»

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 11:37
1 мин
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фото: Flickr

Воздушное пространство над Нагорным Карабахом контролируется силами ПВО Армении, Карабаха и ВКС России. Об этом заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Таким образом Степанян отреагировала на сообщения о полете разведывательно-ударного турецкого беспилотника. Она подчеркнула, что воздушное пространство Армении и Арцаха является закрытой для полетов зоной. Исключение составляют полеты авиации российской и армянской сторон, а также гражданских самолетов по зарегистрированным маршрутам, пишет «RT».

Карабах был и остаётся армянским. Об этом в интервью «Русской планете» заявил советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Он также рассказал о том, какая обстановка сейчас в НКР, российских миротворцах на линии соприкосновения, необходимых изменениях во власти Армении.

темы
Россия
политика
Армения
Нагорный Карабах
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