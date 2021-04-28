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Начнется ли война с Украиной в Донбассе? Ответ Сергея Лаврова говорит сам за себя

Лилия Караева
28 апреля, 2021 07:29
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 07:29
1 мин
Сергей Лавров
MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров дал прогноз, будет ли война в Донбассе с Украиной. Он комментировал вероятность боестолкновения с учетом того, что более полумиллиона жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик получили российское гражданство.

«...Войны можно и нужно избежать», - сказал министр иностранных дел России.

В интервью РИА Новости он заявил, что не берется говорить за украинскую сторону, но «по внешним признакам» президент Незалежной Владимир Зеленский «готов платить любую цену».

Ранее Россия стянула войска ближе к украинской границе. Кремль объяснял, что перемещение личного состава в пределах страны «не должно никого волновать».

В середине апреля Зеленский ответил на вопрос, хочет ли президент России Владимир Путин забрать Донбасс. Он заявил, что Украина не отдаст «ни одного сантиметра» чего бы это ни стоило.

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Украина
Война
Сергей Лавров
Донбасс
Россия
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