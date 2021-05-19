«Начинайте работу»: Владимир Путин и Си Цзиньпин приступили к «знаковому» проекту

Политика

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин дали старт строительству «знакового» проекта. Накануне китайская сторона скрыла название объекта - в Кремле сообщали, что будут сооружены новые энергоблоки Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу».

Путин на церемонии открытия, которая прошла по видеосвязи, сказал: «Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект». Его слова приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Лидеры двух держав дали старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков. Путин объявил: «Начинайте работу».

Тяньванская АЭС успешно работает с 2007 года. При участии России будет построено еще два блока АЭС. На «Сюйдапу», которая находится в провинции Ляонин, построят третий и четвертый энергоблоки.