Две державы завтра дадут старт «засекреченному» совместному проекту

Политика

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт совместной «атомной стройке». Китайская сторона не раскрыла нюансы строительства.

О том, что 19 мая состоится церемония начала возведения российско-китайского ядерного проекта, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она не привела деталей стройки и названия объекта.

Мероприятие пройдет по видеосвязи, уточняет РИА Новости.

В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в церемонии, и уточнили, что речь идет о начала сооружения новых энергоблоков на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Ранее Москва и Пекин сотрудничали в сфере атомной энергетики. При участии России построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС. Стороны договорились о возведении седьмого и восьмого блоков.