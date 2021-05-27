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Началось: Евросовет объявил о начале санкций против «опальной» Беларуси

Дмитрий Байков
27 мая, 2021 12:51
1 мин
Дмитрий Байков
27 мая, 2021 12:51
1 мин
European Union/XinHua/
European Union/XinHua/Global Look press

Санкционная политика Евросоюза в отношении Беларуси уже началась. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, сейчас рано говорить о конкретных секторах экономики Беларуси, которые попадут под рестрикции, но реализация санкционной политики уже началась.

Мишель заявил, что принципиальное решение о санкциях уже принято и скоро начнется его реализация.

Глава Евросовета также отметил важность направленности санкций «против режима», а не населения Беларуси, пишет «РИА Новости».

Александр Лукашенко назвал Беларусь «полигоном» перед «броском на Восток».

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