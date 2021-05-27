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Политика
Началось: Евросовет объявил о начале санкций против «опальной» Беларуси
27 мая, 2021 12:51
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European Union/XinHua/Global Look press
Санкционная политика Евросоюза в отношении Беларуси уже началась. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, сейчас рано говорить о конкретных секторах экономики Беларуси, которые попадут под рестрикции, но реализация санкционной политики уже началась.
Мишель заявил, что принципиальное решение о санкциях уже принято и скоро начнется его реализация.
Глава Евросовета также отметил важность направленности санкций «против режима», а не населения Беларуси, пишет «РИА Новости».
Александр Лукашенко назвал Беларусь «полигоном» перед «броском на Восток».
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