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«На войне как на войне?»: в Баку назвали слова посла о сбитом вертолете «неуместными»

Дмитрий Байков
13 ноября, 2020 10:15
1 мин
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фото: Wikipedia

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева раскритиковали слова своего посла в России Полада Бюльбюль-оглы о сбитом российском вертолете Ми-24.

Дипломат во время выступления на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», прокомментировал трагедию о сбитом вертолете словами «на войне как на войне: всякое может быть».

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в администрации заявление дипломата считают «неуместным». По его словам, заявления руководителей зарубежных представительств не должны противоречить официальной позиции Баку, пишет «Коммерсант».

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что в Армении потерпел крушение российский вертолет. Согласно заявлению, сбит был Ми-24, по которому открыли огонь с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

темы
Россия
политика
Азербайджан
Нагорный Карабах
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