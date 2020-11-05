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На Украине Владимиру Зеленскому пригрозили импичментом

Дмитрий Байков
5 ноября, 2020 10:05
1 мин
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фото: Flickr

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту.

«Власть в нашей стране рухнула», - приводит слова депутата «РИА Новости». В действиях главы государства в отношении Конституционного суда Кива видит признаки переворота.

Кива подчеркнул, что Зеленский является гарантом Конституции. По словам парламентария, если президент «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает вопрос об импичменте украинскому лидеру, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.

темы
Украина
политика
Владимир Зеленский
импичмент
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