На Украине Владимиру Зеленскому пригрозили импичментом

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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту.

«Власть в нашей стране рухнула», - приводит слова депутата «РИА Новости». В действиях главы государства в отношении Конституционного суда Кива видит признаки переворота.

Кива подчеркнул, что Зеленский является гарантом Конституции. По словам парламентария, если президент «готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее», то встает вопрос об импичменте украинскому лидеру, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.