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На Украине Владимира Зеленского обвинили в выполнении заказа наркокартелей

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 15:20
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фото: Flickr

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет легализовать в стране наркотики.

По ее мнению, целью всеукраинского опроса, который инициировал Зеленский в день местных выборов, является легализация наркотиков.

«Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик - это наркотик», – заявила Тимошенко.

По словам Тимошенко, Зеленскому поступил заказ от наркокартелей. Поэтому одним из пяти вопросов будет легализация каннабиса в медицинских целях, пишет «РИА Новости».

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.

темы
Украина
общество
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
наркотики
опрос
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