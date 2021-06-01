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Политика
На Украине создали новое подразделение по интеграции в ЕС и НАТО
1 июня, 2021 12:28
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Pixabay
Новое структурное подразделение, которое займется вопросами европейской и евроатлантической интеграции Украины, создано в офисе президента страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского.
Сообщается, что «ведена должность заместителя руководителя офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины». Главой нового подразделения станет Игорь Жовква.
Приоритетной задачей подразделения станет координация сотрудничества с вице-премьером Украины и Верховной радой по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, пишут «Известия».
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