Новости Политика
Политика
На Украине решили временно не рассматривать дело против Владимира Жириновского
19 января, 2021 17:46
1 мин
1 мин
Фото из открытых источников
Подготовительное заседание по уголовному делу против председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, которое должно было состояться сегодня, 19 октября, на Украине, временно отложили.
В пресс-службе Шевченковского районного суда заявили о том, что к такому решению пришлось прибегнуть из-за просьбы адвоката политика. На какое число перенесли заседание, источник ТАСС не сообщил.
Ранее стало известно о том, что Украина обвинила Жириновского в финансировании терроризма. Уголовное дело возбудили и в отношении его коллег из ЛДПР – первого замруководителя фракции ЛДПР Алексея Диденко, а также врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку