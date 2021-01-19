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На Украине решили временно не рассматривать дело против Владимира Жириновского

Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 17:46
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 января, 2021 17:46
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Подготовительное заседание по уголовному делу против председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, которое должно было состояться сегодня, 19 октября, на Украине, временно отложили.

В пресс-службе Шевченковского районного суда заявили о том, что к такому решению пришлось прибегнуть из-за просьбы адвоката политика. На какое число перенесли заседание, источник ТАСС не сообщил.

Ранее стало известно о том, что Украина обвинила Жириновского в финансировании терроризма. Уголовное дело возбудили и в отношении его коллег из ЛДПР – первого замруководителя фракции ЛДПР Алексея Диденко, а также врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

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