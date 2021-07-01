На Украине потеряли «моральное превосходство»
Украина потеряла «моральное превосходство». Такое мнение выразила глава Комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время круглого стола в Киеве.
По ее словам, Украина потеряла «моральное превосходство», которое было с 2014 года, и страны Евросоюза стараются наладить диалог с Россией. Парламентарий считает, что реализация проекта «Северный поток-2» вопреки усилиям Киева, а также налаживание сотрудничества ЕС с РФ происходит из-за «размывания» украинской позиции по важным вопросам.
Политик считает, что Киев не должен соглашаться ни на какие компенсации. Украине нужна «реальная стратегия», это вопрос выживания страны, пишет «ПолитЭксперт».
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией.