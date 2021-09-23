На Украине перестали доверять не признающему Крым российским Реджепу Эрдогану
На Украине усомнились в искренности президента Турции Реджепа Эрдогана. По мнению депутата Верховной рады Олега Волошина, вышеупомянутый лидер попросту использует Украину в своих целях.
По словам политика, Эрдогана все ждали на «Крымской платформе», глава МИД Дмитрий Кулеба уверял, что турецкий президент один из первых подтвердил своё участие на саммите. Однако, в результате, когда дело всё-таки дошло до дела, Эрдоган не приехал, более того, даже уведомлять о своём отсутствии не стал. Волошин считает эту выходку оскорбительной.
Депутат Верховной рады убежден, что Турция только пользуется Украиной в удобное для себя время, об уважении здесь речь не заходит, передаёт газета «Известия».
Ранее стало известно о том, что Беларусь начала покупать картофель. Одним из поставщиков стала Украина.