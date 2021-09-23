Невозможно, но факт: Беларусь закупает картошку на Украине
Впервые в истории Беларусь стала ввозить картофель в страну, а не вывозить её мешками для продажи. Как оказалось, преимущественно республика приобретает продукцию на Украине.
Кроме возглавляемого Владимиром Зеленским государства, в списке поставщиков также числятся Россия, Азербайджан, Северная Македония, Египет и даже Германия. Известно, что причина кроется в засухе, с которой Беларусь в этом году столкнулась — она привела к снижению урожайности качества и подорожанию картофеля в стране.
При этом в Минсельхозпроде пояснили, что картофель закупается на стороне исключительно для промышленной переработки, передаёт Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее стало известно, что в Беларуси установили памятник картофелю. Он вызвал неоднозначную реакцию граждан.