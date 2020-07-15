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На Украине партия Петра Порошенко набирает популярность

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 10:30
2 мин
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фото: Wikipedia

На Украине партия «Европейская солидарность», которой руководит экс-президент страны Петр Порошенко, набирает популярность. Об этом свидетельствуют данные проведенного в Киева соцопроса.

Согласно опросу, партия Порошенко среди граждан Украины становится популярнее, чем партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

Как считают некоторые эксперты, такое положение дел стало следствием того, что украинцы все больше разочаровываются в политической деятельности Зеленского. Порошенко сейчас демонстрирует готовность вернуться к власти. Несмотря на то, что он проиграл выборы в прошлом году многие считают, что это вполне возможно в сложившейся ситуации.

Опрос показал, что партию Зеленского готовы поддержать 19,3 процента украинцев, а поддержку Порошенко выразили 20,4 процента респондентов, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что Зеленский продал свой загородный дом в Киевской области и переехал в государственную резиденцию.

Также Зеленский продал и земельный участок, на котором расположен проданный дом. Теперь президент Украины со своей семьей будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа».

темы
Украина
политика
Петр Порошенко
Владимир Зеленский
2 мин