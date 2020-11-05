На Украине хотят полностью прекратить вооруженный конфликт в Донбассе

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На Украине предлагают полностью прекратить конфликт и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале следующего года. Об этом заявил первый украинский президент Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, необходимо прекратить вооруженный конфликт. Для этого все вооруженные формирования должны быть выведены с территории Донбасса.

Демилитаризация Донбасса необходима для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту.