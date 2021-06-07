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Политика
На Украине «истребят» всех олигархов по указу Владимира Зеленского
7 июня, 2021 11:40
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Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский намерен выполнить данное им ещё в период президентской гонки обещание. Он собирается избавить республику от олигархов.
«За мою каденцию мы лишимся всех олигархов», — цитирует главу государства в ТАСС.
Зеленский не уточнил, к каким мерам он планирует прибегнуть, чтобы реализовать задуманное.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины хочет привлечь туристов в страну с помощью Чернобыля.
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