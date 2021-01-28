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На БМП и с автоматом: Лукашенко пообещал изо всех сил защищать Беларусь «чего бы это ни стоило»

Лилия Караева
28 января, 2021 17:07
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 17:07
1 мин
Александр Лукашенко
Naviny.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию законодательства заявил, что готов защищать страну на танке и с оружием, если будет нужно. Заявление прозвучало, когда белорусский лидер вспоминал белорусские протесты в прошлом году.

«То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли», - сказал Лукашенко.

Он объяснил, что поступал таким образом ради защиты республики. Лукашенко призвал не расслабляться, так как «люди никогда не простят безалаберности».

Он пообещал дальше защищать страну «чего бы это ни стоило», передает БелТА.

«Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», - заметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко прокомментировал протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Александр Лукашенко
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протесты
оружие
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