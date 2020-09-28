На северном и южном направлениях Карабаха идут ожесточенные бои

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Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Азербайджана начали наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, там идут ожесточенные бои.

«ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш. Армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) успешно отражает все атаки», - цитирует сообщение Ованнисяна «ТАСС».

Ранее стало извсетно, что в Азербайджане полностью заблокировали популярные соцсети.