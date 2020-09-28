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На территории всего Азербайджана власти заблокировали популярные соцсети и мессенджеры. Не доступен Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Zoom, Skype и другие сервисы. Согласно заявлению властей, блокировка произведена, чтобы избежать провокаций со стороны Армении.

Несмотря на отсутствие доступа к популярным мировым платформам, сама сеть Интернет продолжает функционировать. В странах, где проходили массовые волнения, такая ситуация наблюдается впервые, для ограничения доступа приходилось «обрубать» весь интернет. Издание Znak.com объяснило как такое возможно.

По словам эксперта Михаила Климарева (директор «Общества защиты интернета»), добиться блокировки популярных ресурсов и при этом не порушить интернет, возможно при ряде условий. На техническую возможность отключить сервисы влияют три самых главных фактора: развитость рынка провайдеров, техническая грамотность населения и упертость властей в своих целях.

Для сравнения, в Азербайджане действует всего три Интернет-провайдера, в России их порядка 3,5 тысяч. Также в стране небольшое число Автономных систем (AS), что позволяет проще контролировать трафик. «Продвинутость» населения Азербайджана оценить сложно, но, вероятно, она ниже, чем в Беларуси, где развит IT-сектор.

Также в Азербайджане у властей больше возможностей для блокировки из-за меньшей завязанности экономики и административных функций государства на интернет. Например, в РФ отключение Интернета может привести к фатальным последствиям в виде отключения сервиса Госуслуг, остановки документооборота и так далее, приводит пояснения специалиста Znak.com.

Ранее Азербайджан сделал последнее предупреждение Армении после обстрела города Тертер.