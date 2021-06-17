На семейный завтрак Зеленских позвали журналистов. Отец «настаивал» на уходе сына из политики
Президент Украины Владимир Зеленский привел журналистов к проживающим в Кривом Роге родителям. У них спросили, какую карьеру для сына они предпочитают больше - политика или комика.
Во время неформального завтрака на столе для журналистов были приготовлены сало, ржаной хлеб, копченый лосось, домашнее печенье и «рюмки бренди».
Журналисты разговаривали с Зеленскими-старшими и самим президентом о вступлении Украины в НАТО. Они задали вопрос, почему американцам стоит бояться конфликта в Донбассе. На него Владимир Зеленский ответил, что то же самое может случиться в их домах.
В разговоре с журналистами президент отметил, что родители всегда беспокоились после его избрания на высшую должность. Отец Зеленского Александр заметил, что предпочел бы для сына карьеру комика.
«Комедия мне больше по душе», — сказал отец Зеленского. Его слова приводит РБК.
Ранее президента Украины спросили, считает ли он главу России Владимира Путина убийцей. Зеленский не стал отвечать, назвав вопрос некорректным.