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Политика
«Нельзя отвечать»: еще одному президенту задали вопрос насчет «Путина-убийцы»
16 июня, 2021 17:27
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President.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский не стал называть российского коллегу Владимира Путина убийцей. Перед ответом на соответствующий вопрос журналистов он заявил, что встреча с российским лидером неизбежна.
Зеленский счел вопрос «некорректным». Он отнес его к таким, «от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация».
«...Я считаю, что нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется», - резко отреагировал Зеленский. Интервью с ним опубликовано на сайте президента Украины.
Ранее лидер США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос про «Путина-убийцу», что спровоцировало международный скандал.
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