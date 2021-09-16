На саммите ОДКБ предложили придумать план действий в случае нападения стран альянса друг на друга
На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (включает Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан) предложили разработать план действий на случай, если страны альянса нападут друг на друга. Такой сценарий допустил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Он вспомнил недавний конфликт на границе с Таджикистаном и отметил, что напряженность сохраняется.
На этом фоне хорошо бы выработать механизмы оперативного реагирования на случай нападения друг на друга, считает президент. Об инициативе президента написали «Ведомости».
Государства-члены ОДКБ должны помогать друг другу в отражении внешней агрессии. Конкретного механизма на этот счет нет, как и плана действий на случай конфликта между членами организации.
Если президента Киргизии волновала агрессия стран внутри альянса, то главу Беларуси Александра Лукашенко интересовала совсем иная тема. На сессии ОДКБ он говорил о биологических угрозах.