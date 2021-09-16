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Политика
Александр Лукашенко рассказал на сессии ОДКБ о беспокоящих его биологических угрозах
16 сентября, 2021 10:28
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящем в эти дни в Таджикистане.
По мнению лидера государства, коронавирусная инфекция стала настоящим испытанием для человечества. В связи с этим, страны должны развивать взаимодействие в области биологической безопасности, считает Лукашенко.
«Причем не только с точки зрения противодействия пандемии, но и в контексте международных угроз», — цитирует белорусского президента «БелТА».
Ранее стало известно о том, как долго граждане Беларуси поживут в стране без президента.
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