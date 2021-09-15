Приближенный к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал сообщил о покинувшем страну Александре Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел из республики. Его не будет с 15 по 17 сентября.
Об отъезде Лукашенко сообщил приближенный к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
На обозначенные даты приходится сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности и заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия, в которых примет участие Лукашенко, состоятся в Таджикистане.
Главным вопросом встречи станет ситуация в Афганистане.
Российский коллега Лукашенко Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции. Причина - в вынужденном карантине президента.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ счел соседнюю с Россией страну попрошайкой.