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Политика
На сайт избирательного штаба Дональда Трампа совершена атака
28 октября, 2020 09:52
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фото: Flickr
Сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа был взломан. Об этом сообщил представитель штаба.
По его словам, через некоторое время сайт удалось восстановить. В настоящее время совместно с правоохранительными органами идет работа по установлению источника атаки.
Доступ к конфиденциальным данным не был получен, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России 3,5 млн долларов.
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