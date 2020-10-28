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На сайт избирательного штаба Дональда Трампа совершена атака

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 09:52
1 мин
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фото: Flickr

Сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа был взломан. Об этом сообщил представитель штаба.

По его словам, через некоторое время сайт удалось восстановить. В настоящее время совместно с правоохранительными органами идет работа по установлению источника атаки.

Доступ к конфиденциальным данным не был получен, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России 3,5 млн долларов.

темы
США
выборы
политика
Дональд Трамп
атака
сайты
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