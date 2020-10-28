На сайт избирательного штаба Дональда Трампа совершена атака

фото: Flickr

Сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа был взломан. Об этом сообщил представитель штаба.

По его словам, через некоторое время сайт удалось восстановить. В настоящее время совместно с правоохранительными органами идет работа по установлению источника атаки.

Доступ к конфиденциальным данным не был получен, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России 3,5 млн долларов.