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Политика

На пятерых приближенных Рамзана Кадырова подали в суд из-за антигейской чистки населения

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 09:41
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 09:41
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть» подали иск в суд Германии о возбуждении уголовного дела против пяти чиновников из ближайшего окружения лидера Чечни Рамзана Кадырова. Активисты пытаются добиться справедливости по поводу антигейских чисток в полуавтономной республике РФ.

Правозащитники обвиняют чеченских военных и государственный аппарат в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательстве к убийству, по меньшей мере, 150 человек на основании их сексуальной ориентации. Все эти преступления тянутся с февраля 2017 года.

Так, в иске фигурируют два чиновника, против которых уже ввели санкции в ЕС, Великобритании и США за антигейские чистки: бывший личный телохранитель Кадырова и вице-премьер республики Абузайд Висмурадов и начальник полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Также в этом списке числится председатель регионального парламента Магомед Даудов.

Если генпрокуратура решит взяться за дело, соратникам Кадырова может грозить ордер на арест, в случае их появления на территории Германии, передает The Guardian. Имена еще двоих приближенных Кадырова, чьи фамилии фигурируют в иске, не раскрываются.

Ранее Кадыров запретил российскому оппозиционеру Алексею Навальному прикасаться к Корану.

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ТЕГИ
Германия
Рамзан Кадыров
Чечня
Геи
Уголовное дело
ЛГБТ
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