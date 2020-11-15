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На президентских выборах в Молдавии лидирует Майя Санду

Артем Денисов
15 ноября, 2020 23:21
1 мин
выборы
Фото: pixabay.com

В Молдавии завершился второй тур выборов главы государства.

Согласно exit poll, лидирует Майя Санду. Она набирает 55% голосов избирателей. Как говорят в Центризбиркоме, на некоторых участках в стране и за рубежом время голосования может быть продлено, чтобы дать возможность отдать свой голос всем желающим, сообщает РИА «Новости».

На пост главы государства претендует действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Ранее Додон призвал выйти на улицы 16 ноября в случае необходимости и защитить его победу на выборах главы государства.

темы
выборы
Молдавия
президенты
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