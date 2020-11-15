На президентских выборах в Молдавии лидирует Майя Санду

Фото: pixabay.com

В Молдавии завершился второй тур выборов главы государства.

Согласно exit poll, лидирует Майя Санду. Она набирает 55% голосов избирателей. Как говорят в Центризбиркоме, на некоторых участках в стране и за рубежом время голосования может быть продлено, чтобы дать возможность отдать свой голос всем желающим, сообщает РИА «Новости».

На пост главы государства претендует действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Ранее Додон призвал выйти на улицы 16 ноября в случае необходимости и защитить его победу на выборах главы государства.