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Политика
На президента Киргизии напали. Но забыли уточнить когда
6 октября, 2020 15:08
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фото: Kremlin.ru
Во время выступления в городе Оше на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова было совершено нападение. В сети распространяют видео нападения на главу республики.
На выложенных в сеть кадрах видно, как во время выступления президента на центральной площади Оша, собравшиеся, которые недовольны выступлением Жээнбекова свистят и кричат. К нему выходят несколько десятков мужчин и отбирают микрофон. Потом начинается потасовка.
Однако эти кадры были сняты в 2013 году, сообщает РЕН.ТВ.
На фоне протестов ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября.
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