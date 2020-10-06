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На президента Киргизии напали. Но забыли уточнить когда

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 15:08
1 мин
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фото: Kremlin.ru

Во время выступления в городе Оше на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова было совершено нападение. В сети распространяют видео нападения на главу республики.

На выложенных в сеть кадрах видно, как во время выступления президента на центральной площади Оша, собравшиеся, которые недовольны выступлением Жээнбекова свистят и кричат. К нему выходят несколько десятков мужчин и отбирают микрофон. Потом начинается потасовка.

Однако эти кадры были сняты в 2013 году, сообщает РЕН.ТВ.

На фоне протестов ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября.

темы
общество
политика
протесты
Киргизия
нападение
Сооронбай Жээнбеков
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