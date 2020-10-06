На президента Киргизии напали. Но забыли уточнить когда

фото: Kremlin.ru

Во время выступления в городе Оше на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова было совершено нападение. В сети распространяют видео нападения на главу республики.

На выложенных в сеть кадрах видно, как во время выступления президента на центральной площади Оша, собравшиеся, которые недовольны выступлением Жээнбекова свистят и кричат. К нему выходят несколько десятков мужчин и отбирают микрофон. Потом начинается потасовка.

Однако эти кадры были сняты в 2013 году, сообщает РЕН.ТВ.

На фоне протестов ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября.