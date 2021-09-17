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Политика
На портале видеонаблюдения за выборами не работает функция перемотки видео
17 сентября, 2021 11:16
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CEC Russia/via Globallookpress.com
Стало известно, что на портале видеонаблюдения за выборами не работает функция перемотки видео. О том, что зафиксировать нарушения, в случае их возникновения, не удастся, сообщил координатор наблюдения в партии «Яблоко» Александр Менюков.
Также он подчеркнул, что данная возможность доступна только представителям партий с опцией федерального доступа, то есть буквально четырем людям из партии., передает Telegram-канал SOTA.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия приняла решение запретить обычным российским гражданам следить за ходом голосования в Интернете. Трансляция доступна только ограниченному кругу лиц.
ранее тало известно, что на онлайн-голосование в столице РФ идут «небольшие DDoS-атаки».
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