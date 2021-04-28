На Олимпиаде спортсменов заставят ежедневно сдавать тест на COVID. Им запретят перемещаться

Политика

Спортсменам во время Олимпиады и Паралимпиады в Токио предстоит ежедневно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Таким образом правительство Японии намерено пресекать распространение COVID-19 в стране.

Известно, что проходить данное испытание в период соревнований будут вынуждены не только атлеты, но и люди, постоянно с ними контактирующие. Как оказалось, это еще не всё. Местные власти хотят запретить спортсменам, прибывающим из-за границы, пользоваться в Токио общественным транспортом. Передвижения по городу будут разрешены только на спецтранспорте, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой отменить двойные тесты на COVID-19.