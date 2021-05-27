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Политика
На обвинения президента Польши об агрессивных действиях России Госдума ответила «войной»
27 мая, 2021 09:59
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды об агрессивных действиях «ненормальной страны» России. По ее словам, данное высказывание аморально по своей сути, поскольку именно Россия спасла Польшу от немцев в период Второй Мировой войны, и властям республики стоило бы помнить и чтить события прошлых лет.
«Поэтому, совершенно точно, его представления о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды», — цитирует Яровую её пресс-служба.
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