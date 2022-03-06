На фоне военной операции России Киев экстренно зачищал следы биологического оружия
Вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Киевский режим в экстренном порядке заметал следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном, заявил Конашенков.
По его словам, начавшаяся специальная военная операция России на Украине сделала возможным раскрытие фактов ведения секретных биологических экспериментов.
Разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России. Минобороны РФ опубликовало указание Минздрава Украины уничтожить патогены и соответствующие акты в биолабораториях, пишет «РИА Новости».
Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для изготовления «грязной» бомбы.