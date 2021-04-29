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Политика
На фоне конфликта Таджикистана и Киргизии начались поджоги и ограбления жилых домов
29 апреля, 2021 23:17
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран, что спровоцировало поджоги и ограбления домов после эвакуации мирных жителей.
В Сети появились кадры полыхающих домов на киргизско-таджикской границе. На них видны сразу несколько охваченных огнем строений. Также в зоне конфликта зафиксировали случаи мародерства.
По данным Минздрава Киргизии, во время конфликта пострадал 31 человек, еще один погиб. Власти Таджикистана заявили о девяти раненых, сообщает телеканал «360».
Военные Таджикистана и Киргизии ведут интенсивную перестрелку на границе двух стран. В ходе конфликта используются пулеметы и минометы.
Обострение конфликта произошло на спорном участке, где межгосударственная граница не определена.
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