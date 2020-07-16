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На Донбассе погиб «наемник из США»

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 14:33
1 мин
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фото: Wikipedia

Украинский диверсант, который погиб на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, оказался «наемником из США». Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что группа украинских диверсантов попыталась подойти к позициям сил ДНР на окраине Горловки. Однако в результате подрыва на мине, один из диверсантов погиб. Его тело было передано на подконтрольную Украине территорию.

Басурин сообщил, что погибшим оказался наемник из США, он известен по позывному «Техас». Отмечается, что на его одежде была нацистская символика, пишут «РИА Новости».

Ранее глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.

По его мнению, это необходимо для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма.

темы
США
Украина
война
политика
ДНР
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