На «Большой семёрке» озвучили момент, до которого санкции сняты не будут
Антироссийские санкции, которые стали ответом на военную кампанию РФ в Украине, нельзя снимать до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории полностью. С таким призывом выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время встречи глав МИД «Большой семёрки».
Сообщение о заявлении министра распространила пресс-служба британского МИД. Согласно ему, Трасс призвала членов «семёрки» сохранять санкционное давление пока войска РФ остаются в Украине. Также она призвала партнёров согласиться с сохранением санкций «до полного российского вывода [войск] и заключения мира».
Ранее сегодня стало известно, что Великобритания объявила новые санкции, направленные против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Государство ответило на это предупреждением своим же гражданам.