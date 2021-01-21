МВД ждет «белорусского сценария» в России «в год важного политического цикла»
МВД не исключило раскачивания ситуации в России по аналогии с Беларусью и Киргизией. Соответствующие заявления прозвучали от замглавы министерства Александра Горового на коллегии ГУ МВД Москвы.
Он спрогнозировал «некую напряженность в общественно-политическом плане» в Москве. По мнению Горового, «раскачать ситуацию в год важного политического цикла», а именно выборов в Госдуму, пытаются «интересанты из-за рубежа», «квазиполитики» и политические партии.
Он отметил: «На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране».
Горовой призвал проанализировать работу коллег за рубежом и события в Москве летом 2019 года, чтобы спрогнозировать развитие ситуации.
«Нам необходимо правильно ставить задачи личному составу и работать четко в условиях соблюдения законодательства, когда большая часть населения понимает важность нашей работы и определенную негативность тех эскалаций, которую некоторые все-таки пытаются проводить», - сказал замглавы МВД. Его слова приводит ТАСС.
Ранее российских студентов стали предупреждать о последствиях участия в митинге 23 января. Им грозят штрафами, отчислением и проблемами у родителей.