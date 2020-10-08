МВД: у помощницы Навального перед вылетом в Германию никакой бутылки не было

фото: Pixabay

У Марии Певчих, которая сопровождала Алексея Навального в Сибири, при досмотре в аэропорту Новосибирска, откуда она вылетела в Германию никакой бутылки с водой не было обнаружено. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве заявили, что у правоохранителей осталось много вопросов к помощникам блогера, которые сопровождали его в поездке. В частности, полиция хотела бы допросить Марию Певчих.

МВД России также направило шесть запросов в компетентные органы Германии, Швеции и Франции по ситуации с Навальным. Ни на один из них ответ до сих пор не получен, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление блогера Алексея Навального, который сказал, что был отравлен спецслужбами РФ.

Нарышкин назвал подобные заявления оппозиционера «тупой русофобской пропагандой».