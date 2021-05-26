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Политика
МВД России перестало искать бывшего кандидата в президенты
26 мая, 2021 07:39
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Zamir UsmanovGlobal Look Press
Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую убрали из базы данных лиц, разыскиваемых российским МВД. Это следует из данных сайта ведомства.
При попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц, в ответе системы говорится: «По вашему запросу нет информации».
В базу данных разыскиваемых лиц оппозиционный политик попала из-за призывов к свержению конституционного строя и действиям, которые направлены на вред нацбезопасности Беларуси, пишет «РИА Новости».
Светлана Тихановская опасается применения против Романа Протасевича «сыворотки правды».
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