МВД России перестало искать бывшего кандидата в президенты

Политика

Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую убрали из базы данных лиц, разыскиваемых российским МВД. Это следует из данных сайта ведомства.

При попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц, в ответе системы говорится: «По вашему запросу нет информации».

В базу данных разыскиваемых лиц оппозиционный политик попала из-за призывов к свержению конституционного строя и действиям, которые направлены на вред нацбезопасности Беларуси, пишет «РИА Новости».

Светлана Тихановская опасается применения против Романа Протасевича «сыворотки правды».