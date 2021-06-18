МВД Беларуси требует признать популярное местное СМИ экстремистским за нелюбовь к президенту
Министерство внутренних дел Беларуси требует признать экстремистскими материалы республиканского интернет-портала Tut.by, а также соцсети данного СМИ.
В заявлении ведомства говорится, что в феврале текущего года на указанных выше ресурсах сотрудниками МВД были найдены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а проанализировав эти материалы, специалисты пришли к выводу, что в них всё-таки «выявлены признаки экстремизма».
В скором времени за изучение данных возьмутся в белорусской экспертной комиссии.
В заявлении Министерства сказано, что на страницах Tut.by оскорбляют президента страны Александра Лукашенко, а также дают негативную оценку как его политической деятельности, так и деятельности представителей государственной власти.
«В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих „действующую власть“, „силовиков“, ОМОН, работников ЦИКа, „провластных“ и тому подобное. Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни”», — приводят текст заявления МВД сотрудники Tut.by на сайте портала.
Ранее трое сотрудников Tut.by перестали выходить на связь.