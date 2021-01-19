Политика

К 23 января в Московский регион придет оттепль. Это сильнейший за последние 5 лет перепад температур, отмечают метеорологи.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, после 19 января мороз будет ослабевать. Самая характерная смена произойдет днем 21 января: увеличится облачность, пойдет снег.

Днем ожидается температура минус 4-6 градусов. 23 января в субботу и вовсе придет оттепль.

«Если у нас 19 января температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической, то к концу недели она будет выше на 10 градусов. За эту неделю мы из лютой зимы попадем по ощущениям к концу марта, когда среднесуточная температура бывает около нуля», — сообщила Позднякова телеканалу «360».

Она констатирует, что это очень резкий перепад: последние пять лет таких скачков не наблюдалось.

Ранее ученые объявили об окончании «нормальной» погоды в России.