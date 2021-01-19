Можно ли из лютой зимы попасть в весну? Погода в Московском регионе покажет «фокус»
К 23 января в Московский регион придет оттепль. Это сильнейший за последние 5 лет перепад температур, отмечают метеорологи.
По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, после 19 января мороз будет ослабевать. Самая характерная смена произойдет днем 21 января: увеличится облачность, пойдет снег.
Днем ожидается температура минус 4-6 градусов. 23 января в субботу и вовсе придет оттепль.
«Если у нас 19 января температура воздуха была на 10 градусов ниже климатической, то к концу недели она будет выше на 10 градусов. За эту неделю мы из лютой зимы попадем по ощущениям к концу марта, когда среднесуточная температура бывает около нуля», — сообщила Позднякова телеканалу «360».
Она констатирует, что это очень резкий перепад: последние пять лет таких скачков не наблюдалось.
Ранее ученые объявили об окончании «нормальной» погоды в России.