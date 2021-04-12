«Может сорваться на безрассудные действия»: в РФ оценили адекватность Владимира Зеленского

Политика

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Донбассе, а заодно и действия украинских властей. По его мнению, если офис лидера республики Владимира Зеленского не возьмётся как можно скорее за голову, ситуация может обернуться против них самих.

«Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», — убеждён министр.

Лавров подчеркнул, что пока власти Украины не начнут выполнять международно-правовые договоренности, обсуждать возможное проведение переговоров пока незачем передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ начали обстреливать поселения, расположенные около Донецка.